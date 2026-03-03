03 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
COM ANTECEDENTES

Homem é preso e drogas são apreendidas em casa abandonada em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Apreensões em São José dos Campos
Apreensões em São José dos Campos

Um homem com histórico criminal por tráfico de drogas e lesão corporal foi flagrado e preso em São José dos Campos. Na ocorrência foram apreendidas 610 porções de entorpecentes.

A ação ocorreu na segunda-feira (2), por volta das 14h, quando policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em patrulhamento na rua José Pereira Filho, visualizaram o suspeito, que fugiu a pé ao perceber a presença da viatura.

Houve um breve acompanhamento e ele entrou em uma casa abandonada, onde foi abordado. Em varredura no local, a equipe localizou:

  • 250 eppendorfs de cocaína;

  • 200 pedras de crack;

50 porções de flor de maconha;

  • 48 porções de maconha;

  • 25 eppendorfs de spice (K9);

  • 20 porções de haxixe;

  • 17 frascos de lança-perfume.

    • Além das drogas, foram apreendidos R$ 104,35 em espécie, um pacote de insumo para mistura e anotações do tráfico. Diante dos fatos, o homem foi preso e permanece à disposição da Justiça.

