Um homem com histórico criminal por tráfico de drogas e lesão corporal foi flagrado e preso em São José dos Campos. Na ocorrência foram apreendidas 610 porções de entorpecentes.

A ação ocorreu na segunda-feira (2), por volta das 14h, quando policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em patrulhamento na rua José Pereira Filho, visualizaram o suspeito, que fugiu a pé ao perceber a presença da viatura.

