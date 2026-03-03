Um homem com histórico criminal por tráfico de drogas e lesão corporal foi flagrado e preso em São José dos Campos. Na ocorrência foram apreendidas 610 porções de entorpecentes.
A ação ocorreu na segunda-feira (2), por volta das 14h, quando policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em patrulhamento na rua José Pereira Filho, visualizaram o suspeito, que fugiu a pé ao perceber a presença da viatura.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Houve um breve acompanhamento e ele entrou em uma casa abandonada, onde foi abordado. Em varredura no local, a equipe localizou:
-
250 eppendorfs de cocaína;
-
200 pedras de crack;
-
50 porções de flor de maconha;
48 porções de maconha;
25 eppendorfs de spice (K9);
20 porções de haxixe;
17 frascos de lança-perfume.
Além das drogas, foram apreendidos R$ 104,35 em espécie, um pacote de insumo para mistura e anotações do tráfico. Diante dos fatos, o homem foi preso e permanece à disposição da Justiça.