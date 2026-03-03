Um homem procurado pela Justiça por roubo foi preso durante patrulhamento da Força Tática, em Jacareí. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (2).

Policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o homem em atitude suspeita. Eles constataram via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) que existia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, previsto no no artigo 157 do Código Penal.