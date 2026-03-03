03 de março de 2026
MANDADO DE PRISÃO

Condenado por roubo, foragido da Justiça é preso em Jacareí

Por Da redação | Jacarei
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/41º BPM-I
Um homem procurado pela Justiça por roubo foi preso durante patrulhamento da Força Tática, em Jacareí. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (2).

Policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o homem em atitude suspeita. Eles constataram via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) que existia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, previsto no no artigo 157 do Código Penal.

O foragido foi preso e conduzido à delegacia, permanecendo à disposição da Justiça.

 

