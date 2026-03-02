A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Guaratinguetá, vinculada ao Deinter-1 de São José dos Campos, realizou nesta segunda-feira (2) uma operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão.
A ação tem como alvo investigação por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico de drogas, exploração de jogos de azar e promoção de manobras não autorizadas com motocicletas em via pública.
Durante as diligências, o investigado foi abordado nas proximidades de sua residência conduzindo uma motocicleta BMW GS 1200, que estava com a placa oculta por meio de um dispositivo instalado para esse fim. No imóvel, os policiais localizaram ainda uma segunda motocicleta, modelo Honda CG Titan 160, que também estaria sendo utilizada para a prática de manobras irregulares em vias públicas e se encontrava sem placa de identificação.
Segundo a Polícia Civil, o investigado também teria divulgado em redes sociais vídeos realizando manobras com as motocicletas em via pública, inclusive transportando sua filha ainda bebê, em desacordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro.
Além dos veículos, foram apreendidos um iPhone 16 Pro Max, um tablet da marca Apple e um tubo metálico utilizado para alterar o sistema de escapamento da BMW. De acordo com a investigação, os dispositivos eletrônicos seriam utilizados para a promoção de jogos de azar online, conhecidos popularmente como “jogo do tigrinho”.
Todo o material recolhido foi apresentado à autoridade policial, que determinou a formal apreensão. As investigações seguem em andamento para apurar a origem dos recursos financeiros e o envolvimento do suspeito nos crimes apurados.