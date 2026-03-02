A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Guaratinguetá, vinculada ao Deinter-1 de São José dos Campos, realizou nesta segunda-feira (2) uma operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão.

A ação tem como alvo investigação por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico de drogas, exploração de jogos de azar e promoção de manobras não autorizadas com motocicletas em via pública.