Um homem de 49 anos foi preso na noite desta segunda-feira (2) por adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, em Ilhabela.
De acordo com a Polícia Militar, a abordagem aconteceu durante patrulhamento de Atividade Delegada. Os policiais desconfiaram de uma motocicleta que circulava com emplacamento irregular e decidiram realizar a abordagem.
Após breve acompanhamento, o condutor obedeceu à ordem de parada. Durante a pesquisa veicular, os agentes constataram que havia um boletim de ocorrência de furto da motocicleta, registrado em 2017. Também foi identificado outro registro relacionado ao chassi do veículo.
Na vistoria, os policiais verificaram que os sinais identificadores estavam adulterados: tanto o número do chassi quanto o do motor apresentavam sinais de raspagem, o que impossibilitava a identificação correta da motocicleta.
Questionado, o homem afirmou ter comprado o veículo por R$ 4 mil e disse que tinha conhecimento das condições da motocicleta no momento da aquisição.
Ele foi conduzido ao Distrito Policial de Ilhabela, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante com base no artigo 311 do Código Penal, que trata do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
A motocicleta foi apreendida e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.