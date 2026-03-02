Um homem de 49 anos foi preso na noite desta segunda-feira (2) por adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, em Ilhabela.

De acordo com a Polícia Militar, a abordagem aconteceu durante patrulhamento de Atividade Delegada. Os policiais desconfiaram de uma motocicleta que circulava com emplacamento irregular e decidiram realizar a abordagem.