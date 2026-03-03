Ana Maria Pimentel Alves morreu aos 18 anos em Jacareí nesta segunda-feira (2). A cerimônia de despedida acontece nesta terça-feira (3), entre 11h30 e 15h30, no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ela perdeu a vida após um capotamento na madrugada desta segunda-feira (2), na Via Dutra, em São José dos Campos. O acidente aconteceu no km 152,3, no sentido Rio de Janeiro, nas proximidades do Assaí Atacadista.