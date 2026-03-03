Ana Maria Pimentel Alves morreu aos 18 anos em Jacareí nesta segunda-feira (2). A cerimônia de despedida acontece nesta terça-feira (3), entre 11h30 e 15h30, no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.
Ela perdeu a vida após um capotamento na madrugada desta segunda-feira (2), na Via Dutra, em São José dos Campos. O acidente aconteceu no km 152,3, no sentido Rio de Janeiro, nas proximidades do Assaí Atacadista.
Nas redes sociais, a comoção foi grande. Jucileide Aquino destacou a tristeza pelo momento difícil. "Sem acreditar meus sentimentos Cristiane Alves que o senhor te der muita força nesse momento tão difícil da sua vida", escreveu.
Sandra Moraes Lima também lamentou. "Meu Deus menina cheia de vida que Deus conforte o coração da mãe dela", disse.
Cinco ocupantes no veículo
De acordo com o registro policial, cinco pessoas estavam no carro, um GM/Celta prata, com placas de Jacareí. Ana Maria foi encontrada já sem vida no local.
As outras quatro vítimas foram socorridas por equipes de resgate e encaminhadas ao Hospital Municipal da Vila Industrial, com ferimentos que variam entre leves e graves.
O proprietário do veículo, um homem de 27 anos, estava entre os feridos e, segundo informações das autoridades, sofreu lesões graves. Ele foi levado para a mesma unidade hospitalar. A Polícia Civil apura se ele era o condutor no momento do capotamento.
Investigação
Apesar da identificação das vítimas, o boletim destaca que ainda não foi possível confirmar quem dirigia o automóvel no momento do acidente. A dinâmica da ocorrência e eventual responsabilidade dependerão dos laudos periciais.
O local foi preservado para o trabalho da perícia técnica, e o tráfego precisou ser desviado temporariamente até a conclusão dos procedimentos.
O trecho do km 152 da Dutra tem passado por alterações operacionais e mudanças de acesso nos últimos meses, o que exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela região.