Um crime violento foi registrado na noite desta segunda-feira (2) em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Um homem foi morto após ser brutalmente agredido a pauladas na rua Uirapuru, no bairro Jardim Gaivotas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as primeiras informações, a vítima teria sido atacada com diversos golpes. Quando as equipes chegaram ao local, o homem já estava sem vida. Até o momento, a identidade da vítima não havia sido oficialmente confirmada.