CRIME

URGENTE: Homem é morto a pauladas no meio da rua na região

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Homem foi morto a pauladas

Um crime violento foi registrado na noite desta segunda-feira (2) em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Um homem foi morto após ser brutalmente agredido a pauladas na rua Uirapuru, no bairro Jardim Gaivotas.

De acordo com as primeiras informações, a vítima teria sido atacada com diversos golpes. Quando as equipes chegaram ao local, o homem já estava sem vida. Até o momento, a identidade da vítima não havia sido oficialmente confirmada.

O autor do crime também não foi identificado. As circunstâncias e a motivação do homicídio ainda são desconhecidas.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram patrulhamento na região em busca de suspeitos. A Polícia Civil também esteve no local e iniciou os procedimentos de investigação.

O caso será apurado para esclarecer a autoria e as circunstâncias do crime.

