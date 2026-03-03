Luto, comoção e pedidos de esclarecimento marcaram a despedida de Nathalia Pereira da Silva, de 17 anos. A adolescente morreu após se envolver em uma briga com uma vizinha, e o caso segue sob investigação para determinar a causa do óbito.

O velório foi realizado no Cemitério Municipal do Belém, em Taubaté, reunindo familiares e amigos. Moradora do bairro Três Marias, Nathalia era lembrada como uma jovem alegre e cheia de planos. Nas redes sociais, mensagens de carinho e revolta se multiplicaram ao longo do fim de semana.