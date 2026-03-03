Luto, comoção e pedidos de esclarecimento marcaram a despedida de Nathalia Pereira da Silva, de 17 anos. A adolescente morreu após se envolver em uma briga com uma vizinha, e o caso segue sob investigação para determinar a causa do óbito.
O velório foi realizado no Cemitério Municipal do Belém, em Taubaté, reunindo familiares e amigos. Moradora do bairro Três Marias, Nathalia era lembrada como uma jovem alegre e cheia de planos. Nas redes sociais, mensagens de carinho e revolta se multiplicaram ao longo do fim de semana.
De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão aconteceu no domingo (1º). Nathalia teria discutido com uma vizinha, de 18 anos, após desentendimentos envolvendo mensagens enviadas por um número desconhecido. A discussão evoluiu para agressões físicas.
Segundo o registro policial, as duas trocaram tapas e entraram em luta corporal, chegando a cair no chão. Após a briga, ambas deixaram o local com vida. Algum tempo depois, a vizinha foi informada de que Nathalia havia morrido.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a adolescente já estava sem sinais vitais quando a equipe chegou. Conforme consta no boletim, não havia marcas aparentes de ferimentos ou perfurações no corpo.
A Polícia Civil registrou o caso inicialmente como morte súbita, sem causa determinante aparente, e aguarda o laudo do IML (Instituto Médico Legal). O exame deverá indicar se a morte foi provocada por causa natural, mal súbito ou eventual complicação decorrente da briga. Dependendo do resultado, a ocorrência pode ser reclassificada.
O documento policial menciona ainda que o atendimento médico fazia referência a histórico recente de uso de substâncias ilícitas. As autoridades, no entanto, reforçam que somente o laudo necroscópico poderá confirmar a causa da morte.
A Escola Estadual Professor Gentil de Camargo, onde Nathalia estudou, divulgou nota de pesar. Em mensagem, a direção, professores e funcionários prestaram solidariedade à família e aos amigos da adolescente.