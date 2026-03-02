Depois de dias marcados por temporais, alagamentos e estragos no fim de fevereiro, o Vale do Paraíba inicia março com uma notícia aguardada por muitos moradores: as chuvas deram trégua na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A previsão indica uma semana de tempo mais firme e temperaturas em elevação. Nesta segunda-feira (2), o dia começou com frio em algumas cidades, onde os termômetros chegaram a marcar 9°C durante a madrugada. O céu mais aberto favoreceu a queda nas temperaturas nas primeiras horas do dia.