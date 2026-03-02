Depois de dias marcados por temporais, alagamentos e estragos no fim de fevereiro, o Vale do Paraíba inicia março com uma notícia aguardada por muitos moradores: as chuvas deram trégua na região.
A previsão indica uma semana de tempo mais firme e temperaturas em elevação. Nesta segunda-feira (2), o dia começou com frio em algumas cidades, onde os termômetros chegaram a marcar 9°C durante a madrugada. O céu mais aberto favoreceu a queda nas temperaturas nas primeiras horas do dia.
A partir de terça-feira (3), o sol deve aparecer com mais intensidade e as temperaturas sobem gradativamente. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, cidades como São José dos Campos e Taubaté podem registrar máximas próximas dos 30°C ao longo da semana.
Sem temporais.
Diferentemente dos últimos dias de fevereiro, quando a atuação de um sistema de baixa pressão e a passagem de uma frente fria provocaram fortes chuvas na região, não há previsão de acumulados significativos nos próximos dias.
Até o momento, nenhuma cidade do Vale do Paraíba aparece nos painéis de alerta do Inmet ou do Cemaden para risco de temporais ou deslizamentos.
Após um período de instabilidade e preocupação, a tendência agora é de tempo mais estável e sem alertas meteorológicos na região.