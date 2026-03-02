02 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
FOGO

Vítima é socorrida após incêndio em carro na Tamoios

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Imagem de arquivo mostra trabalho dos bombeiros na Tamoios
Imagem de arquivo mostra trabalho dos bombeiros na Tamoios

Um Ford Ecosport pegou fogo no início da noite desta segunda-feira (2), no km 0 da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, no sentido Norte.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária Tamoios, o veículo trafegava pela via quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, apresentou um incêndio e precisou parar no acostamento.

O chamado foi registrado às 18h57. Por questões de segurança, todas as faixas e o acostamento chegaram a ser interditados às 18h57, com liberação total às 19h08. Na sequência, a Faixa 2 permaneceu bloqueada até 19h16 e o acostamento foi liberado às 19h47.

Às 19h05, o fogo foi controlado pela equipe do Caminhão Pipa da concessionária. O Corpo de Bombeiros chegou ao local às 19h24 para apoio na ocorrência. O veículo foi removido por guincho às 19h47 e encaminhado à base da Polícia Militar Rodoviária.

Segundo o boletim, houve uma vítima com ferimentos leves. Não há informações sobre congestionamento no trecho no momento da ocorrência.

