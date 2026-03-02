Um Ford Ecosport pegou fogo no início da noite desta segunda-feira (2), no km 0 da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, no sentido Norte.
De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária Tamoios, o veículo trafegava pela via quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, apresentou um incêndio e precisou parar no acostamento.
O chamado foi registrado às 18h57. Por questões de segurança, todas as faixas e o acostamento chegaram a ser interditados às 18h57, com liberação total às 19h08. Na sequência, a Faixa 2 permaneceu bloqueada até 19h16 e o acostamento foi liberado às 19h47.
Às 19h05, o fogo foi controlado pela equipe do Caminhão Pipa da concessionária. O Corpo de Bombeiros chegou ao local às 19h24 para apoio na ocorrência. O veículo foi removido por guincho às 19h47 e encaminhado à base da Polícia Militar Rodoviária.
Segundo o boletim, houve uma vítima com ferimentos leves. Não há informações sobre congestionamento no trecho no momento da ocorrência.