Um jovem de 19 anos foi morto com cerca de dez tiros na madrugada deste domingo (1º). Um suspeito foi preso e confessou participação no crime, que é tratado pela polícia como homicídio premeditado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu por volta das 3h, na Rua G1, no bairro Ipiranga, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Herik Richard Carvalho de Souza. Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o rapaz já sem vida, caído no chão, com um capacete ao lado do corpo.