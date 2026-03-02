Um jovem de 19 anos foi morto com cerca de dez tiros na madrugada deste domingo (1º). Um suspeito foi preso e confessou participação no crime, que é tratado pela polícia como homicídio premeditado.
O caso ocorreu por volta das 3h, na Rua G1, no bairro Ipiranga, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Herik Richard Carvalho de Souza. Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o rapaz já sem vida, caído no chão, com um capacete ao lado do corpo.
Familiares informaram que Herik saiu de casa após ser chamado por um amigo de infância, Jonatan Coelho Martins. Segundo relato, o próprio suspeito teria solicitado um carro por aplicativo para que a vítima fosse até o endereço indicado.
Minutos depois da saída do jovem, parentes ouviram disparos e foram até o local, onde o encontraram baleado. O avô da vítima afirmou que Herik utilizou o celular dele para conversar com o amigo. Nas mensagens, os familiares localizaram a confirmação da corrida por aplicativo, com o mesmo endereço onde o crime ocorreu.
Com base nas informações obtidas no aparelho, os policiais foram até o endereço vinculado à solicitação da corrida e localizaram o suspeito. Em depoimento, ele admitiu envolvimento, mas declarou ter agido sob ordens de um grupo criminoso.
De acordo com a versão apresentada, a motivação estaria relacionada à suspeita de que Herik teria participação na morte de um adolescente de 16 anos, registrada anteriormente na região da VS10. A Polícia Civil investiga o caso para identificar outros possíveis envolvidos.