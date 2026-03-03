A Polícia Militar afastou o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, investigado pela morte suspeita da esposa, a policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos. Ela foi encontrada com um tiro na cabeça no apartamento onde o casal morava, no Brás, região central de São Paulo, no dia 18 de fevereiro.

Leia mais: Sangue em box pode mudar rumo de apuração de morte de PM

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp