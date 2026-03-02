Um bebê de 9 meses morreu após se envolver em um grave acidente de carro registrado na sexta-feira (27). A criança foi socorrida em estado crítico, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada no sábado (28).

O acidente ocorreu no município de Morro Grande, no Sul do estado. O menino, identificado como Havi Luca Maciel Becker, estava em um veículo que capotou. Durante o impacto, ele foi arremessado da cadeirinha e estava sem o cinto de segurança, segundo as informações apuradas.