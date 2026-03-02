A influenciadora digital Derleya Alves, de 26 anos, morreu na noite de sábado (28) após complicações decorrentes de uma cirurgia plástica realizada no último dia 20 de fevereiro. Ela estava internada em estado grave e não resistiu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Derleya permanecia na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HMM (Hospital Municipal de Marabá). O procedimento estético incluiu a colocação de próteses de silicone nas mamas. No período pós-operatório, passou a relatar fortes dores abdominais, o que levou à realização de exames e novas intervenções cirúrgicas.