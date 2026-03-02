A influenciadora digital Derleya Alves, de 26 anos, morreu na noite de sábado (28) após complicações decorrentes de uma cirurgia plástica realizada no último dia 20 de fevereiro. Ela estava internada em estado grave e não resistiu.
Derleya permanecia na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HMM (Hospital Municipal de Marabá). O procedimento estético incluiu a colocação de próteses de silicone nas mamas. No período pós-operatório, passou a relatar fortes dores abdominais, o que levou à realização de exames e novas intervenções cirúrgicas.
Durante a internação, a paciente foi submetida a duas cirurgias. Segundo informações apuradas, houve necessidade de intervenção no intestino e retirada de um dos ovários. Em uma cirurgia exploratória, médicos identificaram uma má formação congênita intestinal, condição que pode ter contribuído para o agravamento do quadro clínico.
Entre as hipóteses avaliadas pela equipe estavam trombose intestinal ou complicações relacionadas às próteses mamárias. O diagnóstico definitivo depende de exames complementares e análise detalhada do caso. Até o momento, não há indícios de erro médico.
A influenciadora permaneceu entubada e sob monitoramento intensivo, sem apresentar melhora nos últimos dias. O estado de saúde impediu a transferência para o Hospital Regional do Sudeste do Pará, também em Marabá.
Derleya era conhecida nas redes sociais, onde reunia cerca de 20 mil seguidores. Ela deixa o filho, Henrique. O velório teve início à 1h deste domingo (1º), na Igreja Assembleia de Deus Missão, na Avenida Silvino Santis, no bairro Santa Rosa. O sepultamento está previsto para as 16h30, no Cemitério Parque de Marabá.