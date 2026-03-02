Uma adolescente de 17 anos foi assassinada a tiros na noite de sexta-feira (28). A jovem foi atingida por diversos disparos e morreu antes da chegada do socorro. Até o momento, não há informações sobre os autores ou a motivação do crime.

O homicídio foi registrado no Conjunto Salvador Lyra, na parte alta de Maceió. De acordo com relato da avó à polícia, a adolescente era usuária de entorpecentes. Testemunhas informaram que dois suspeitos estavam em bicicletas e que um deles efetuou os disparos.