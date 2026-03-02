02 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
FOGO

Incêndio atinge contêiner abandonado em Caraguatatuba

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
Reprodução
Conteiner teve incendio em Caraguatatuba
Conteiner teve incendio em Caraguatatuba

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite desta segunda-feira (2), às18h12, para combater um incêndio na rua Emiliano Campedelli, no bairro Olaria, em Caraguatatuba.

No local, a equipe constatou que o fogo atingia um contêiner abandonado em um terreno baldio. As chamas foram controladas e extintas pela guarnição, que realizou o trabalho de rescaldo para evitar a reignição.

Após a atuação dos bombeiros, a área foi deixada em segurança.

Não há registro de feridos.

