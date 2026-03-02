Um homem foi preso neste sábado (28) suspeito de participação na tentativa de homicídio contra uma mulher de 27 anos, baleada durante o velório da própria mãe. A vítima foi atingida por diversos disparos e socorrida com vida. Outros envolvidos ainda são procurados.

O crime ocorreu na tarde de sexta-feira (27), em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Montserrat, na região central de Baependi (MG). Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta passaram pelo local e efetuaram cerca de cinco tiros contra a mulher, fugindo em seguida.