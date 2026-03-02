Um homem foi preso neste sábado (28) suspeito de participação na tentativa de homicídio contra uma mulher de 27 anos, baleada durante o velório da própria mãe. A vítima foi atingida por diversos disparos e socorrida com vida. Outros envolvidos ainda são procurados.
O crime ocorreu na tarde de sexta-feira (27), em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Montserrat, na região central de Baependi (MG). Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta passaram pelo local e efetuaram cerca de cinco tiros contra a mulher, fugindo em seguida.
Após receber informações sobre o possível paradeiro da motocicleta usada na ação, equipes realizaram buscas na zona rural do município. O veículo foi encontrado escondido em uma área de mata, junto com dois capacetes e um casaco preto. De acordo com a corporação, os itens têm características semelhantes às descritas por testemunhas e registradas por câmeras de segurança.
Ainda conforme a PM, um dos suspeitos era visto com frequência utilizando a motocicleta nas últimas semanas. Ao ser abordado, ele apresentou versões contraditórias sobre o uso do veículo no dia do crime. Diante dos indícios, foi detido e encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil em São Lourenço (MG), onde teve a prisão em flagrante ratificada.
A vítima foi levada inicialmente ao Hospital Cônego Monte Raso, em Baependi, e depois transferida para o Hospital Regional de Varginha devido à gravidade dos ferimentos. Até a última atualização, o estado de saúde era considerado estável.
A perícia recolheu materiais para análise, e as investigações seguem para identificar outros possíveis participantes.