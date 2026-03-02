Um homem de 25 anos é acusado de matar a ex-companheira, de 22, após não aceitar o fim do relacionamento. Antes do crime, ele teria divulgado imagens íntimas da jovem em um grupo de WhatsApp ligado ao local de trabalho dela e enviado mensagens com ameaças.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em uma loja da rede Vivara, no Shopping Golden Square, em São Bernardo do Campo. A vítima, Cibelle Monteiro Alves, foi morta na última quarta-feira (25). O suspeito foi identificado como Cássio Henrique da Silva Zampieri.
De acordo com as investigações, os dois mantiveram um relacionamento por mais de cinco anos, encerrado em abril do ano passado. Após o término, segundo relatos, o homem passou a perseguir a ex-companheira e a fazer ameaças constantes.
Ainda conforme apuração, ele teria compartilhado fotos íntimas de Cibelle em um grupo de mensagens da joalheria onde ela trabalhava. Em uma transferência via PIX, enviou um texto em que afirmava que manteria as imagens publicadas até que a jovem pedisse desculpas publicamente nas redes sociais.
O caso é investigado como feminicídio. A Polícia Civil apura as circunstâncias do crime, incluindo a divulgação das imagens e as ameaças anteriores.