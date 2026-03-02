Um homem de 25 anos é acusado de matar a ex-companheira, de 22, após não aceitar o fim do relacionamento. Antes do crime, ele teria divulgado imagens íntimas da jovem em um grupo de WhatsApp ligado ao local de trabalho dela e enviado mensagens com ameaças.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em uma loja da rede Vivara, no Shopping Golden Square, em São Bernardo do Campo. A vítima, Cibelle Monteiro Alves, foi morta na última quarta-feira (25). O suspeito foi identificado como Cássio Henrique da Silva Zampieri.