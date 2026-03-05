05 de março de 2026
Jovem é preso após denúncia de perturbação do sossego em Taubaté

Um rapaz de 18 anos foi preso por tráfico de drogas no fim de semana no bairro Vila Bela, em Taubaté. A ação foi realizada pela Guarda Civil Municipal após uma denúncia de som alto em um condomínio residencial.

De acordo com a corporação, a equipe fazia patrulhamento preventivo quando recebeu informações de moradores sobre barulho excessivo dentro do Condomínio Angelina. Ao entrar no local para averiguar a queixa, os agentes encontraram quatro pessoas sentadas em um banco. Com a aproximação da viatura, o grupo tentou se dispersar, o que levou à abordagem.

Durante a revista, três dos indivíduos não portavam nada de irregular e foram liberados após conferência dos documentos. Já com o quarto abordado, os guardas localizaram oito pinos de cocaína, sete porções de maconha, dois invólucros contendo substância conhecida como “melado” e R$ 15 em dinheiro.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem teria informado que o valor encontrado era oriundo da comercialização de entorpecentes realizada anteriormente. Ele não apresentava documento de identificação no momento da abordagem e, inicialmente, forneceu dados incorretos. A identidade foi confirmada posteriormente após contato com familiares.

O suspeito também estava com um celular que, segundo alegou, pertenceria à esposa, mas não soube informar a senha para verificação do aparelho.

Diante da situação, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária de Taubaté, onde teve a prisão em flagrante confirmada por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.

