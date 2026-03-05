Um rapaz de 18 anos foi preso por tráfico de drogas no fim de semana no bairro Vila Bela, em Taubaté. A ação foi realizada pela Guarda Civil Municipal após uma denúncia de som alto em um condomínio residencial.

De acordo com a corporação, a equipe fazia patrulhamento preventivo quando recebeu informações de moradores sobre barulho excessivo dentro do Condomínio Angelina. Ao entrar no local para averiguar a queixa, os agentes encontraram quatro pessoas sentadas em um banco. Com a aproximação da viatura, o grupo tentou se dispersar, o que levou à abordagem.