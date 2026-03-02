Uma jovem de 24 anos foi morta a tiros na tarde de domingo (1º), em frente à própria casa. A vítima, identificada como Ana Vitória Santana da Rocha, foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta e atingida por disparos. Os suspeitos fugiram logo após o ataque.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu na Rua Cinquenta e Três, no bairro Km 39, em Seropédica, na Baixada Fluminense. De acordo com informações do 24º BPM (Queimados), testemunhas relataram que a jovem foi chamada pelo nome antes de ser baleada.
Policiais encontraram cápsulas deflagradas próximas ao corpo, que foram recolhidas para perícia. Ana Vitória trabalhava como cuidadora em uma escola pública e, segundo a Polícia Civil, não tinha antecedentes ou ligação com tráfico de drogas ou milícias.
A principal linha de investigação considera a hipótese de feminicídio. Os investigadores apuram se o crime pode ter sido encomendado, inclusive com possível envolvimento de um ex-companheiro.
O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Em nota, a Polícia Civil informou que realiza diligências para identificar os autores e esclarecer a motivação do assassinato.