Uma jovem de 24 anos foi morta a tiros na tarde de domingo (1º), em frente à própria casa. A vítima, identificada como Ana Vitória Santana da Rocha, foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta e atingida por disparos. Os suspeitos fugiram logo após o ataque.

O crime ocorreu na Rua Cinquenta e Três, no bairro Km 39, em Seropédica, na Baixada Fluminense. De acordo com informações do 24º BPM (Queimados), testemunhas relataram que a jovem foi chamada pelo nome antes de ser baleada.