O Viapol São José Vôlei perdeu por 3 a 0 para o Vôlei Guarulhos na noite desta segunda-feira (2), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade. As parciais do jogo foram 20/25, 15/25 e 19/25.

Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Flávio Tavares, continua em penúltimo lugar, com 17 pontos, na zona de rebaixamento. Já o Guarulhos subiu para o quinto lugar, com 27 pontos.