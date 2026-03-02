O Viapol São José Vôlei perdeu por 3 a 0 para o Vôlei Guarulhos na noite desta segunda-feira (2), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade. As parciais do jogo foram 20/25, 15/25 e 19/25.
Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Flávio Tavares, continua em penúltimo lugar, com 17 pontos, na zona de rebaixamento. Já o Guarulhos subiu para o quinto lugar, com 27 pontos.
Na próxima rodada, o São José volta a jogar apenas no dia 17, quando recebe o Joinville, justamente um confronto direto contra a degola, a partir das 19h, em São José dos Campos. O time catarinense tem 18 pontos e é o primeiro fora da zona de degola.
Como foi o jogo
No primeiro set, o São José jogou mal, encontrou dificuldades e viu o Vôlei Guarulhos vencer com cinco pontos de diferença: 25 a 20.
Veio o segundo set e a atuação do time joseense foi ainda pior, com muitos erros e domínio total dos visitantes. Assim, a equipe da Grande São Paulo abriu 2 a 0 no placar, com um 25 a 15.
Por fim, no terceiro set, o São José até melhorou, equilibrou um pouco mais, porém, o time da Grande São Paulo fechou em 25 a 19 e venceu o jogo por 3 a 0.