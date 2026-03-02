José Oswaldo Rezende morreu em Jacareí neste último domingo (1), aos 87 anos. Ele foi sepultado no início da tarde desta segunda-feira (2), no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.

Muito querido, seu José deixará saudades entre amigos e familiares. E, nas redes sociais, recebeu muitas condolências.