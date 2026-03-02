02 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
LUTO

Adeus, seu José; aos 87 anos, ele deixa família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
José Oswaldo Rezende
José Oswaldo Rezende

José Oswaldo Rezende morreu em Jacareí neste último domingo (1), aos 87 anos. Ele foi sepultado no início da tarde desta segunda-feira (2), no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.

Muito querido, seu José deixará saudades entre amigos e familiares. E, nas redes sociais, recebeu muitas condolências.

Marcos Rogerio destacou o caráter de José ao longo da vida. "Grande Bardão cumpriu sua missão aqui na terra. Homem trabalhador, trabalhou até quando pode. Sentimentos a familia Resende", escreveu.

Denise Andrade desejou forças para a família. "Meus sentimentos aos familiares e que ele descanse nos braços do Pai", disse.

