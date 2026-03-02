José Oswaldo Rezende morreu em Jacareí neste último domingo (1), aos 87 anos. Ele foi sepultado no início da tarde desta segunda-feira (2), no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.
Muito querido, seu José deixará saudades entre amigos e familiares. E, nas redes sociais, recebeu muitas condolências.
Marcos Rogerio destacou o caráter de José ao longo da vida. "Grande Bardão cumpriu sua missão aqui na terra. Homem trabalhador, trabalhou até quando pode. Sentimentos a familia Resende", escreveu.
Denise Andrade desejou forças para a família. "Meus sentimentos aos familiares e que ele descanse nos braços do Pai", disse.