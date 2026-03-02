Alessandro de Andrade morreu aos 40 anos nesta última sexta-feira (27), em Santa Branca, de forma precoce. O enterrou aconteceu na tarde de sábado (28), no Cemitério Municipal de Santa Branca.

Amante do esporte, Alessandro Fumaça, como também era conhecido, gostava de corridas e fazia diversas postagens nas redes sociais, onde também era criador de conteúdo digital. Com essa morte precoce, gerou muita comoção nas redes.