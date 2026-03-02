02 de março de 2026
FEMINICÍDIO

Aos 46 anos, mulher é morta pelo companheiro em crise de ciúme

Por Da Redação | Astolfo Dutra (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher de 46 anos foi morta dentro de casa na madrugada desta semana, em um crime atribuído ao companheiro, que foi preso poucas horas depois. Segundo a polícia, o assassinato teria sido motivado por uma crise de ciúmes. Horas antes, a vítima havia publicado nas redes sociais um vídeo com declarações ao suspeito.

O caso ocorreu em Astolfo Dutra, na Zona da Mata mineira. A vítima foi identificada como Iara da Silva Martins Silva. De acordo com a Polícia Militar, ela foi encontrada sem vida na residência do casal.

O principal suspeito foi localizado e detido ainda no mesmo dia. Conforme a corporação, ele possui um histórico criminal extenso, com cerca de 50 registros desde 2014.

Entre as ocorrências atribuídas a ele estão casos de lesão corporal, ameaça, furto, roubo, agressão, dano, tráfico e uso de drogas, além de envolvimento com armas. O homem também já havia fugido do sistema prisional em duas ocasiões, sendo recapturado posteriormente. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime.

