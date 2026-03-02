Uma mulher de 46 anos foi morta dentro de casa na madrugada desta semana, em um crime atribuído ao companheiro, que foi preso poucas horas depois. Segundo a polícia, o assassinato teria sido motivado por uma crise de ciúmes. Horas antes, a vítima havia publicado nas redes sociais um vídeo com declarações ao suspeito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Astolfo Dutra, na Zona da Mata mineira. A vítima foi identificada como Iara da Silva Martins Silva. De acordo com a Polícia Militar, ela foi encontrada sem vida na residência do casal.