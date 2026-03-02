Um homem de 32 anos foi morto dentro de uma unidade prisional dois dias após ser preso por assassinar a própria mãe. O detento foi decapitado na madrugada de sábado (28). Dois internos confessaram o crime e disseram ter agido por vingança.

O caso ocorreu no CDP (Centro de Detenção Provisória) 2 de Pinheiros, na capital paulista. A vítima foi identificada como Washington Ramos Brito, que havia sido detido sob acusação de matar a mãe por espancamento e enforcamento.