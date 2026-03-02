Um homem de 32 anos foi morto dentro de uma unidade prisional dois dias após ser preso por assassinar a própria mãe. O detento foi decapitado na madrugada de sábado (28). Dois internos confessaram o crime e disseram ter agido por vingança.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu no CDP (Centro de Detenção Provisória) 2 de Pinheiros, na capital paulista. A vítima foi identificada como Washington Ramos Brito, que havia sido detido sob acusação de matar a mãe por espancamento e enforcamento.
De acordo com a SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciária), os dois presos assumiram a autoria do homicídio e relataram que decidiram atacar Washington após o crime contra a mãe gerar revolta entre os demais detentos.
A Polícia Penal instaurou um Procedimento de Apuração Preliminar para investigar as circunstâncias da morte dentro da unidade. Os suspeitos foram levados ao 91º Distrito Policial, no Ceasa, onde o caso será investigado.