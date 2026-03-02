02 de março de 2026
OPINIÃO

Aumento nas taxas de serviços funerários: justo ou abusivo?

Por Camal Antunes e Herbert dos Santos | CEO Alfa Assistência Funerária
| Tempo de leitura: 2 min
A morte é a única certeza da vida, mas, para muitas famílias de São José dos Campos, o 
luto tem sido acompanhado por uma preocupação financeira inesperada. Recentemente, 
o setor de serviços funerários na cidade registrou um aumento que ultrapassa a marca 
dos 20%. Em um cenário econômico onde o orçamento familiar já é testado diariamente, 
um reajuste dessa magnitude levanta um questionamento inevitável entre a população: 
estamos diante de um valor justo ou abusivo?

Para entender a complexidade do tema, é preciso olhar para além das planilhas. O 
serviço funerário não é um consumo opcional; é uma necessidade básica e imediata. 
Quando o aumento ocorre de forma repentina e acentuada, ele atinge as famílias em seu 
momento de maior vulnerabilidade emocional. O processo de despedida, que deveria ser 
focado na homenagem e no encerramento de um ciclo, acaba sendo atravessado por 
negociações financeiras desgastantes. 

O aumento de quase 25% impacta diretamente as escolhas das famílias. Itens 
essenciais, taxas de sepultamento e serviços complementares passam a exigir um fôlego 
f inanceiro que muitos não possuem de imediato. Especialistas do setor apontam que 
reajustes são necessários para manter a qualidade e as exigências sanitárias, mas a 
forma "repentina" com que o mercado joseense recebeu essa atualização é o que gera o 
maior desconforto social.

Além do peso no bolso, há o peso psicológico. Decidir detalhes burocráticos e financeiros 
sob pressão já é uma tarefa árdua; fazê-lo com a sensação de que os custos estão 
inflacionados amplia o sentimento de desamparo. Afinal, a dignidade na despedida não 
deveria ser um privilégio de poucos, mas um direito acessível.

Diante dessa instabilidade de preços, o mercado tem observado um movimento 
crescente: a busca pelo planejamento preventivo. Planos de assistência e serviços 
contratados antecipadamente têm sido a saída para quem deseja blindar a família contra 
reajustes bruscos e abusivos do mercado de última hora.

A discussão sobre a justiça desses valores continuará na mesa dos órgãos de defesa do 
consumidor e nas câmaras municipais. Enquanto isso, cabe às empresas do setor 
manterem a transparência e a humanização. O lucro é parte do negócio, mas a empatia e 
o respeito à dor alheia devem ser o alicerce de qualquer serviço prestado à comunidade. 
Em São José dos Campos, o desafio agora é equilibrar as contas sem ferir a dignidade de 
quem precisa dizer o último adeus.

Comentários

Comentários