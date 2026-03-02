A morte é a única certeza da vida, mas, para muitas famílias de São José dos Campos, o
luto tem sido acompanhado por uma preocupação financeira inesperada. Recentemente,
o setor de serviços funerários na cidade registrou um aumento que ultrapassa a marca
dos 20%. Em um cenário econômico onde o orçamento familiar já é testado diariamente,
um reajuste dessa magnitude levanta um questionamento inevitável entre a população:
estamos diante de um valor justo ou abusivo?
Para entender a complexidade do tema, é preciso olhar para além das planilhas. O
serviço funerário não é um consumo opcional; é uma necessidade básica e imediata.
Quando o aumento ocorre de forma repentina e acentuada, ele atinge as famílias em seu
momento de maior vulnerabilidade emocional. O processo de despedida, que deveria ser
focado na homenagem e no encerramento de um ciclo, acaba sendo atravessado por
negociações financeiras desgastantes.
O aumento de quase 25% impacta diretamente as escolhas das famílias. Itens
essenciais, taxas de sepultamento e serviços complementares passam a exigir um fôlego
f inanceiro que muitos não possuem de imediato. Especialistas do setor apontam que
reajustes são necessários para manter a qualidade e as exigências sanitárias, mas a
forma "repentina" com que o mercado joseense recebeu essa atualização é o que gera o
maior desconforto social.
Além do peso no bolso, há o peso psicológico. Decidir detalhes burocráticos e financeiros
sob pressão já é uma tarefa árdua; fazê-lo com a sensação de que os custos estão
inflacionados amplia o sentimento de desamparo. Afinal, a dignidade na despedida não
deveria ser um privilégio de poucos, mas um direito acessível.
Diante dessa instabilidade de preços, o mercado tem observado um movimento
crescente: a busca pelo planejamento preventivo. Planos de assistência e serviços
contratados antecipadamente têm sido a saída para quem deseja blindar a família contra
reajustes bruscos e abusivos do mercado de última hora.
A discussão sobre a justiça desses valores continuará na mesa dos órgãos de defesa do
consumidor e nas câmaras municipais. Enquanto isso, cabe às empresas do setor
manterem a transparência e a humanização. O lucro é parte do negócio, mas a empatia e
o respeito à dor alheia devem ser o alicerce de qualquer serviço prestado à comunidade.
Em São José dos Campos, o desafio agora é equilibrar as contas sem ferir a dignidade de
quem precisa dizer o último adeus.