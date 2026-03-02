A morte é a única certeza da vida, mas, para muitas famílias de São José dos Campos, o

luto tem sido acompanhado por uma preocupação financeira inesperada. Recentemente,

o setor de serviços funerários na cidade registrou um aumento que ultrapassa a marca

dos 20%. Em um cenário econômico onde o orçamento familiar já é testado diariamente,

um reajuste dessa magnitude levanta um questionamento inevitável entre a população:

estamos diante de um valor justo ou abusivo?

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para entender a complexidade do tema, é preciso olhar para além das planilhas. O

serviço funerário não é um consumo opcional; é uma necessidade básica e imediata.

Quando o aumento ocorre de forma repentina e acentuada, ele atinge as famílias em seu

momento de maior vulnerabilidade emocional. O processo de despedida, que deveria ser

focado na homenagem e no encerramento de um ciclo, acaba sendo atravessado por

negociações financeiras desgastantes.