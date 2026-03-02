Uma mulher de 39 anos foi morta a facadas pelo namorado na tarde de domingo (1º). Após o ataque, o suspeito, de 42 anos, tirou a própria vida com um golpe no peito. Vizinhos acionaram a polícia e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
O caso ocorreu em uma residência no Setor Zenon Borges, em Itumbiara, no sul de Goiás. De acordo com o delegado Felipe Sala, a vítima, Valdirene dos Santos Ferreira, foi atingida dentro de casa por Marcos dos Santos Andrade.
Segundo a investigação, o casal havia retomado o relacionamento há cerca de três dias. A suspeita é de que uma discussão tenha antecedido o crime.
Familiares relataram à polícia que Valdirene foi atacada no quarto e correu até o banheiro para pedir ajuda, onde estavam uma filha e uma sobrinha. O filho da vítima, de 22 anos, tentou intervir e acabou ferido no abdômen.
Ele foi socorrido, mas até a última atualização desta reportagem não havia informações oficiais sobre o estado de saúde. A Secretaria de Saúde foi procurada, porém não respondeu.
Conforme o delegado, não há registros anteriores de violência envolvendo o casal nem pedido de medida protetiva. A arma utilizada e as circunstâncias do crime passam por análise da perícia. A Polícia Científica também foi acionada para apurar os detalhes, mas ainda não divulgou novas informações.