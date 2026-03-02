Uma mulher de 39 anos foi morta a facadas pelo namorado na tarde de domingo (1º). Após o ataque, o suspeito, de 42 anos, tirou a própria vida com um golpe no peito. Vizinhos acionaram a polícia e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em uma residência no Setor Zenon Borges, em Itumbiara, no sul de Goiás. De acordo com o delegado Felipe Sala, a vítima, Valdirene dos Santos Ferreira, foi atingida dentro de casa por Marcos dos Santos Andrade.