Uma jovem de 19 anos foi raptada na noite deste domingo (1º) enquanto segurava o filho pequeno nos braços, no município de Maravilha, no Médio Sertão de Alagoas. Horas depois, a vítima foi encontrada morta no Sítio Trapiche, na cidade vizinha de Ouro Branco. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Segundo relatos de testemunhas e o que mostra uma câmera de monitoramento, homens encapuzados desceram de um carro que parou bruscamente próximo à jovem e a colocaram à força no veículo. A criança não foi levada e permaneceu no local após a fuga dos suspeitos.
A vítima foi identificada como Evely Soares, de 19 anos.
Sequestro e morte no Sertão de Alagoas
O crime mobilizou forças de segurança da região ainda durante a noite. A área é atendida pelo 7º Batalhão da Polícia Militar de Alagoas, que realizou buscas após o desaparecimento ser comunicado.
O corpo da jovem foi localizado pouco tempo depois em uma área rural de Ouro Branco. As circunstâncias da morte ainda não foram detalhadas oficialmente.
A Polícia Civil informou que vai instaurar inquérito para apurar a autoria e a motivação do crime.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A polícia deve ouvir testemunhas e analisar imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar o veículo utilizado no crime. O caso segue em investigação.