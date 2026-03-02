Uma jovem de 19 anos foi raptada na noite deste domingo (1º) enquanto segurava o filho pequeno nos braços, no município de Maravilha, no Médio Sertão de Alagoas. Horas depois, a vítima foi encontrada morta no Sítio Trapiche, na cidade vizinha de Ouro Branco. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo relatos de testemunhas e o que mostra uma câmera de monitoramento, homens encapuzados desceram de um carro que parou bruscamente próximo à jovem e a colocaram à força no veículo. A criança não foi levada e permaneceu no local após a fuga dos suspeitos.