02 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
SERVIÇO

Adeus, dona Julia, aos 90 anos; confira obituário desta segunda

Por Da Redaçãol | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Adeus, dona Julia, aos 90 anos; confira obituário desta segunda
JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO
Idade:
90
Data de falecimento:
02/03/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 03/03/2026 13:00

ZENAIDE DE LIMA OLIVEIRA
Idade:
84
Data de falecimento:
28/02/2026
Velório:
URBAM SALA 6
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 03/03/2026 10:30

ROBERVAL APARECIDO DE PAULA
Idade:
66
Data de falecimento:
02/03/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 03/03/2026 10:00

ROSA ANA MARTINS FERREIRA
Idade:
61
Data de falecimento:
02/03/2026
Velório:
URBAM SALA 5
Sepultamento:
CEM. JARDIM MUN. DE PARAISOPOLIS/MG - 02/03/2026 20:00

MARIA INÊS DELFINO PEDRECA
Idade:
69
Data de falecimento:
02/03/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 02/03/2026 17:00

GRACÍLIA MIONI SGARBI
Idade:
89
Data de falecimento:
02/03/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 02/03/2026 16:45

JOAQUIM CARVALHO MAGALHAES
Idade:
80
Data de falecimento:
02/03/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 02/03/2026 16:30

ANTONIO CARLOS PEREIRA
Idade:
79
Data de falecimento:
02/03/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/03/2026 16:30

REINALDO BONIFACIO NETO
Idade:
73
Data de falecimento:
02/03/2026
Velório:
URBAM SALA 4
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 02/03/2026 16:00

