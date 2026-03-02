JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO
Idade:
90
Data de falecimento:
02/03/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 03/03/2026 13:00
ZENAIDE DE LIMA OLIVEIRA
Idade:
84
Data de falecimento:
28/02/2026
Velório:
URBAM SALA 6
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 03/03/2026 10:30
ROBERVAL APARECIDO DE PAULA
Idade:
66
Data de falecimento:
02/03/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 03/03/2026 10:00
ROSA ANA MARTINS FERREIRA
Idade:
61
Data de falecimento:
02/03/2026
Velório:
URBAM SALA 5
Sepultamento:
CEM. JARDIM MUN. DE PARAISOPOLIS/MG - 02/03/2026 20:00
MARIA INÊS DELFINO PEDRECA
Idade:
69
Data de falecimento:
02/03/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 02/03/2026 17:00
GRACÍLIA MIONI SGARBI
Idade:
89
Data de falecimento:
02/03/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 02/03/2026 16:45
JOAQUIM CARVALHO MAGALHAES
Idade:
80
Data de falecimento:
02/03/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 02/03/2026 16:30
ANTONIO CARLOS PEREIRA
Idade:
79
Data de falecimento:
02/03/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/03/2026 16:30
REINALDO BONIFACIO NETO
Idade:
73
Data de falecimento:
02/03/2026
Velório:
URBAM SALA 4
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 02/03/2026 16:00