Um homem de 34 anos foi preso em flagrante após atrair a ex-companheira para um motel e matá-la por asfixia, na tarde deste domingo (1º), na região de Sapopemba, zona leste de São Paulo. A vítima, Stephanie da Silva, de 26 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

O caso foi registrado na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Mateus e é investigado como feminicídio.

Corpo foi encontrado em suíte de motel