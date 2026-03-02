Um homem de 34 anos foi preso em flagrante após atrair a ex-companheira para um motel e matá-la por asfixia, na tarde deste domingo (1º), na região de Sapopemba, zona leste de São Paulo. A vítima, Stephanie da Silva, de 26 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.
O caso foi registrado na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Mateus e é investigado como feminicídio.
Corpo foi encontrado em suíte de motel
De acordo com informações da Polícia Militar, o chamado foi feito por volta das 15h. O corpo de Stephanie foi localizado próximo à escada da suíte 13 de um motel na Rua Manuel França dos Santos.
Ela ainda foi socorrida e encaminhada a um hospital da região, mas morreu pouco depois.
Segundo a polícia, o suspeito, identificado como Davi Rodrigues Barbosa, confessou inicialmente aos policiais militares que teria planejado o crime para não dividir bens com a ex-companheira. No entanto, em depoimento posterior na delegacia, ele negou premeditação.
Motivação seria divisão de bens
Em depoimento, o acusado afirmou que não aceitava a divisão do patrimônio após a separação — que incluía um carro e uma casa — além do pagamento de pensão mensal de R$ 1 mil.
O casal manteve relacionamento por 12 anos e teve dois filhos.
A Polícia Civil informou que Stephanie possuía medida protetiva contra o ex-companheiro e já havia registrado boletins de ocorrência por lesão corporal, ameaça e violência doméstica.
Histórico do acusado
Além das ocorrências relacionadas à violência contra a mulher, o suspeito possui condenações anteriores por embriaguez ao volante e resistência, segundo levantamento da Polícia Civil.
O caso segue sob investigação da Delegacia de Defesa da Mulher, que deve concluir o inquérito nos próximos dias.