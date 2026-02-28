O São José venceu o Votuporanguense por 2 a 1 neste sábado (28), no estádio Plínio Marin, em Votuporanga, pela 14ª e penúltima rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
Com isso, a Águia do Vale, sob comando do técnico Jorge Castilho, vai a 27 pontos e sobe para o terceiro lugar, com o adversário em quinto lugar. Além disso, são 10 jogos de invencibilidade e três vitórias seguidas.
Na próxima rodada, a última, recebe o Sertãozinho dia 7, outro sábado, a partir das 15h30, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. E o time de Votuporanga visita o XV de Piracicaba, no mesmo dia e horário.
Como foi a partida
Em campo, o São José entrou bastante modificado, com vários reservas e um time alternativo, já poupando para a fase final. Ainda assim, a Águia começou melhor e teve uma boa chance aos 2min com Alan Stence, que chutou de fora e o goleiro pegou.
Mas, aos 6min, a Águia do Vale conseguiu abrir o placar, em novo chute de fora da área. Desta vez, foi com o volante Luís Otávio, que roubou a bola perto da meia-lua e mandou no canto direito e comemorou muito: 1 a 0. Antes contestado por perder muitos gols, conseguiu dar a volta por cima.
Depois, o Votuporanguense tentou ir para cima, mas a zaga do São José estava bem posicionada e não deixava o time da casa pressionar. Aos 28min, Carlos Henrique escapou livre pela esquerda, entrou na área e bateu em cima do goleiro Paulo Kaique, perdendo boa chance de ampliar em contra-ataque.
Nos minutos finais, o time alvinegro tentou pressionar a Águia de novo, mas ainda assim não conseguia levar real perigo. Apenas aos 47min o goleiro João Lucas trabalhou, quando Watson escapou pela direita, bateu cruzado e ele defendeu com as pernas.
Segundo tempo
Na etapa final, o Votuporanguense voltou mais ofensivo e o São José recuou muito, na tentativa de sair apenas nos contra-ataques. Mas, na primeira chegada, aos 6min, Carlos Henrique tentou cruzar, a bola fez efeito e o goleiro teve que mandar para escanteio.
Isso fez a Águia ganhar confiança e voltar a ficar mais com a posse de bola. Com isso, novamente evitou a pressão maior dos donos da casa.
E, aos 15min, Matheus Rocha cobrou escanteio da esquerda, Lucas Reis desviou na primeira trave, de cabeça e mandou para o fundo da rede: 2 a 0.
Porém, o jogo não estava decidido e, aos 23min, o Votuporanguense descontou. Após cruzamento da direita de Vinícius Baracioli, o atacante Marcos Nunes desviou de cabeça e descontou para 2 a 1.
Depois, aos 28min, a Águia perdeu grande chance de ampliar, quando Alan Stence entrou livre pela esquerda e chutou em cima do goleiro, após tabelar com Ruan.
Contudo, o jogo estava perigoso e, aos 42min, Marcos Nunes quase empatou. Após cruzamento da direita, ele se posicionou na segunda trave e mandou cruzado, raspando a meta. Mas, no fim, o placar ficou inalterado.
Ficha técnica
Votuporanguense
Paulo Kaique; Vinicius Baracioli (Glauco), Rychard, Pedro Vitor e Kauan (Paulo Vitor); Victor Feitosa (Minho), Daniel (Benedetti) e Alisson (Hugo); Luiz Thiago, Watson e Marcos Nunes. Técnico: Marcus Viola
São José
João Lucas; Iran, Léo Rigo, Euller e Pedro Arthur (Matheus Rocha); Luís Otávio (Danilo Fidélis), Thomas Carvalho, Alan Stence (Martinelli) e Carlos Henrique; Ruan (Cristiano) e Lucas Reis (Rikelmi). Técnico: Jorge Castilho
Gols: Luís Otávio, aos 6min do 1º tempo; Lucas Reis aos 15min, Marcos Nunes aos 21min do 2º tempo. Árbitro: Gustavo Holanda Souza. Local: estádio Plínio Marin, em Votuporanga. Data: sábado, 28 de fevereiro de 2026. Cartões amarelos: Léo Rigo, Iran, Luís Otávio, João Ramos, João Lucas (S); Paulo Vitor (V)