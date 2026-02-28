O São José venceu o Votuporanguense por 2 a 1 neste sábado (28), no estádio Plínio Marin, em Votuporanga, pela 14ª e penúltima rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.

Com isso, a Águia do Vale, sob comando do técnico Jorge Castilho, vai a 27 pontos e sobe para o terceiro lugar, com o adversário em quinto lugar. Além disso, são 10 jogos de invencibilidade e três vitórias seguidas.