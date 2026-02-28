O Taubaté está matematicamente livre do rebaixamento para a Série A-3. Com a derrota do Grêmio Prudente, em casa, por 2 a 0 para a Ferroviária no início da noite deste sábado (28), os dois últimos colocados não alcançam mais o Burro da Central.
Isso porque, mais cedo, o time da região já tinha vencido o São Bento por 3 a 2, em Sorocaba, com uma virada maluca no final do jogo. Ainda assim, não estava matematicamente livre da degola, pois dependia de outros resultados nesta rodada para se livrar totalmente. Agora, não depende mais.
Com 16 pontos, o Taubaté está em décimo lugar e ainda tem mais um jogo pela frente. E, na zona de rebaixamento, o Grêmio, com 11 pontos, é o penúltimo, com o São Bento na lanterna e já rebaixado. Nenhum dos dois alcança mais o time da região.
Inclusive, na última rodada, o Burro da Central recebe o time de Presidente Prudente no Joaquinzão, com o adversário precisando vencer e ainda torcendo por outros resultados para escapar.
O risco de rebaixamento era real durante maior parte do campeonato. Até porque a primeira vitória só veio na nona rodada e, em casa, o Burro ainda não venceu.
Classificação ainda é possível
Além disso, o Taubaté, que estava praticamente eliminado, agora já tem chances matemáticas, ao menos até antes do fechamento desta penúltima rodada.
Com 16 pontos, ainda pode alcançar o Grêmio Osasco, nono colocado, mas a matemática é improvável. Primeiramente, o Osasco tem uma vantagem de quatro gol de saldo que precisaria ser tirada. Se o time da Grande São Paulo ao menos empatar em casa com a Ferroviária neste domingo, o Burro da Central já estará fora da briga.
E, mesmo que o Osasco perca, o Taubaté poderá ser eliminado matematicamente se o Juventus vencer o XV de Piracicaba na Rua Javari. Os dois jogos acontecem às 10h. Outro ponto é a depedência de ao menos um tropeço do Santo André, que tem 14 pontos, mas ainda dois jogos pela frente.
Desde que Fahel Junior assumiu o comando do Burro da Central, o time perdeu apenas um jogo, no Clássico do Vale, contra o São José, na estreia do treinador. Depois, foram seis jogos sem derrotas, com três vitórias e três empates, tirando o time da degola e chegando, ao menos até aqui, com chances de classificação.