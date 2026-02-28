O Taubaté está matematicamente livre do rebaixamento para a Série A-3. Com a derrota do Grêmio Prudente, em casa, por 2 a 0 para a Ferroviária no início da noite deste sábado (28), os dois últimos colocados não alcançam mais o Burro da Central.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Isso porque, mais cedo, o time da região já tinha vencido o São Bento por 3 a 2, em Sorocaba, com uma virada maluca no final do jogo. Ainda assim, não estava matematicamente livre da degola, pois dependia de outros resultados nesta rodada para se livrar totalmente. Agora, não depende mais.