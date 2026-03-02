O ataque de cão da raça Pitbull em Caraguatatuba deixou um casal ferido e terminou com a morte de um cachorro da raça Shih-tzu, durante um passeio matinal na Praia das Palmeiras, na manhã de domingo (1°).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas faziam o passeio habitual com três cães quando passaram em frente ao número 190 da avenida Giuseppe Carmino Aulicino. Um pitbull branco que estava no imóvel teria conseguido sair da residência e avançou contra o casal e os animais.