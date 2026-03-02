O ataque de cão da raça Pitbull em Caraguatatuba deixou um casal ferido e terminou com a morte de um cachorro da raça Shih-tzu, durante um passeio matinal na Praia das Palmeiras, na manhã de domingo (1°).
Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas faziam o passeio habitual com três cães quando passaram em frente ao número 190 da avenida Giuseppe Carmino Aulicino. Um pitbull branco que estava no imóvel teria conseguido sair da residência e avançou contra o casal e os animais.
As vítimas relataram que o pitbull teria aberto o portão por um vão existente na parte inferior, escapando para a via pública.
O registro aponta que o pitbull atacou primeiro o Shih-tzu, que não resistiu às lesões e morreu no local. O animal também mordeu os outros dois cães do casal — Yorkshire e um Pastor Alemão — que sofreram ferimentos, porém sem agravamento aparente até o registro do boletim de ocorrência.
Ao tentar separar os animais, o casal, um homem de 56 anos e uma mulher de 47 anos, também foi atingido. A mulher sofreu mordedura em um dos dedos da mão, com fratura e necessidade de sutura. Ela foi atendida inicialmente na UPA Centro e transferida ao Hospital Stella Maris. O homem também teve lesão em um dedo da mão, e ambos caíram ao solo durante a tentativa de afastar o pitbull.
O caso foi registrado como contravenção penal por omissão de cautela na guarda/condução de animais. O boletim também menciona que moradores relataram episódios anteriores envolvendo o mesmo cão, o que deverá ser apurado. As vítimas foram orientadas quanto ao prazo legal para eventual representação criminal.
Nos últimos dias, a região registrou ocorrências graves envolvendo pitbulls, como o caso em São José dos Campos em que uma idosa de 69 anos morreu após ser atacada por dois pitbulls.