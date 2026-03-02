A Polícia Militar prendeu três suspeitos na região sul de São José dos Campos, na noite de domingo (1º), com um carro de luxo clonado, cuja consulta constou queixa de roubo em janeiro deste ano, no estado do Rio de Janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação aconteceu durante patrulhamento da Polícia Militar no Conjunto Habitacional Elmano Veloso, na região sul.