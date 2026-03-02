A Polícia Militar prendeu três suspeitos na região sul de São José dos Campos, na noite de domingo (1º), com um carro de luxo clonado, cuja consulta constou queixa de roubo em janeiro deste ano, no estado do Rio de Janeiro.
A ação aconteceu durante patrulhamento da Polícia Militar no Conjunto Habitacional Elmano Veloso, na região sul.
Os policiais se depararam com um veículo Jeep Compass estacionado no meio da via. Na ocasião, um suspeito tentou fugir ao perceber a viatura da PM. Três ocupantes do veículo foram abordados.
Durante as buscas, os policiais localizaram um invólucro de droga e um caderno de anotações, aparentemente do tráfico. Os policiais apreenderam um aparelho celular, um pacote de maconha (10g) e um caderno de anotações.
Na checagem dos sinais identificadores do veículo, que também foi apreendido, os agentes constataram irregularidades na numeração do motor e do chassi.
Por meio de equipamento eletrônico, eles escanearam o módulo do carro e identificaram numeração do chassi que não batia com a placa ostentada e nem com o chassi da lataria. Após consulta, o carro ainda constou queixa de roubo do mês de janeiro deste ano, no estado do Rio de Janeiro.
Os detidos foram interpelados sobre a procedência do veículo e dois deles relataram que tinham alugado e estariam pagando R$ 400 por diária, mas não apresentaram qualquer comprovante.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária e os três suspeitos foram qualificados como investigados pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, além de porte ilegal de drogas. Após prestarem depoimento, eles foram liberados.