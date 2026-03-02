Um alerta feito por meio do botão de pânico acionado por uma escola, localizada na rua Leblon, no Jardim Satélite, região sul de São José dos Campos, levou à prisão de um suspeito após um roubo.
A equipe de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) recebeu o alerta do botão de pânico depois uma mulher ter sido roubada em frente à unidade escolar, por um homem que estava em um veículo. Ele levou o aparelho celular da vítima.
Imediatamente após o acionamento, o CSI iniciou o monitoramento e conseguiu identificar a placa do veículo envolvido no roubo. Com o apoio das informações obtidas pelo sistema de fotosensores, a GCM (Guarda Civil Municipal) localizou o automóvel no bairro Campo dos Alemães, na região sul da cidade.
Durante a abordagem, a GCM deteve o passageiro, apontado como autor direto do roubo, que já se encontrava fora do veículo. O condutor conseguiu fugir do local, mas foi localizado e preso posteriormente pela Polícia Militar, com apoio do helicóptero Águia. Ele foi preso em uma residência na qual foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e grande quantidade de entorpecentes.