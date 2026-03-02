02 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
REGIÃO SUL

SJC: Escola aciona botão de pânico e suspeito é preso após roubo

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Viatura da GCM envolvida na ocorrência
Viatura da GCM envolvida na ocorrência

Um alerta feito por meio do botão de pânico acionado por uma escola, localizada na rua Leblon, no Jardim Satélite, região sul de São José dos Campos, levou à prisão de um suspeito após um roubo.

A equipe de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) recebeu o alerta do botão de pânico depois uma mulher ter sido roubada em frente à unidade escolar, por um homem que estava em um veículo. Ele levou o aparelho celular da vítima.

Imediatamente após o acionamento, o CSI iniciou o monitoramento e conseguiu identificar a placa do veículo envolvido no roubo. Com o apoio das informações obtidas pelo sistema de fotosensores, a GCM (Guarda Civil Municipal) localizou o automóvel no bairro Campo dos Alemães, na região sul da cidade.

Durante a abordagem, a GCM deteve o passageiro, apontado como autor direto do roubo, que já se encontrava fora do veículo. O condutor conseguiu fugir do local, mas foi localizado e preso posteriormente pela Polícia Militar, com apoio do helicóptero Águia. Ele foi preso em uma residência na qual foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e grande quantidade de entorpecentes.

