Um alerta feito por meio do botão de pânico acionado por uma escola, localizada na rua Leblon, no Jardim Satélite, região sul de São José dos Campos, levou à prisão de um suspeito após um roubo.

A equipe de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) recebeu o alerta do botão de pânico depois uma mulher ter sido roubada em frente à unidade escolar, por um homem que estava em um veículo. Ele levou o aparelho celular da vítima.