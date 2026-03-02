02 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
MISTÉRIO

SJC: Polícia investiga sumiço de motorista e carga de R$ 240 mil

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Google Maps
Última localização registrada do veículo foi entre São José e Jacareí
A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um motorista e de uma carga de alumínio de 15 toneladas, avaliada em R$ 240 mil, que sumiram em São José dos Campos. O caso foi registrado na Polícia Civil como furto de carga.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contratou o motorista de 42 anos para levar o material de Queimados (RJ) até uma empresa localizada no km 138 da rodovia Presidente Dutra, na região leste de São José dos Campos. A carga foi embarcada na manhã do dia 25 de fevereiro e o trajeto era monitorado por rastreador.

Ainda segundo o registro, no dia 27 de fevereiro, por volta de 0h22, o sinal do dispositivo foi interrompido. A última localização registrada do veículo apontava para uma região próxima a um posto de combustível, entre São José dos Campos e Jacareí.

A vítima informou que tentou contato com o motorista, mas o telefone estava desligado. O caso foi registrado como furto de carga na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José e seguiu para a investigação no 8º Distrito Policial.

