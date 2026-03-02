A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um motorista e de uma carga de alumínio de 15 toneladas, avaliada em R$ 240 mil, que sumiram em São José dos Campos. O caso foi registrado na Polícia Civil como furto de carga.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contratou o motorista de 42 anos para levar o material de Queimados (RJ) até uma empresa localizada no km 138 da rodovia Presidente Dutra, na região leste de São José dos Campos. A carga foi embarcada na manhã do dia 25 de fevereiro e o trajeto era monitorado por rastreador.