A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um motorista e de uma carga de alumínio de 15 toneladas, avaliada em R$ 240 mil, que sumiram em São José dos Campos. O caso foi registrado na Polícia Civil como furto de carga.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contratou o motorista de 42 anos para levar o material de Queimados (RJ) até uma empresa localizada no km 138 da rodovia Presidente Dutra, na região leste de São José dos Campos. A carga foi embarcada na manhã do dia 25 de fevereiro e o trajeto era monitorado por rastreador.
Ainda segundo o registro, no dia 27 de fevereiro, por volta de 0h22, o sinal do dispositivo foi interrompido. A última localização registrada do veículo apontava para uma região próxima a um posto de combustível, entre São José dos Campos e Jacareí.
A vítima informou que tentou contato com o motorista, mas o telefone estava desligado. O caso foi registrado como furto de carga na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José e seguiu para a investigação no 8º Distrito Policial.