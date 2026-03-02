A Arquidiocese de Aparecida recebeu a primeira mensagem de seu novo arcebispo, dom Mário Antonio da Silva, após a nomeação feita pelo Papa Leão 14 -- ele era arcebispo metropolitano de Cuiabá (MT). No texto, o pastor dirige-se ao clero, aos religiosos, aos leigos e aos romeiros do Santuário Nacional de Aparecida, expressando fé, obediência e disponibilidade diante da nova missão.

Logo no início, dom Mário saúda dom Orlando Brandes, que deixa o cargo de arcebispo de Aparecida, e todo o povo de Deus, manifestando o desejo de caminhar em comunhão e continuidade. Ele afirma acolher a nomeação “com espírito de fé, obediência e disponibilidade”, confiando-se inteiramente à vontade de Deus.