A Arquidiocese de Aparecida recebeu a primeira mensagem de seu novo arcebispo, dom Mário Antonio da Silva, após a nomeação feita pelo Papa Leão 14 -- ele era arcebispo metropolitano de Cuiabá (MT). No texto, o pastor dirige-se ao clero, aos religiosos, aos leigos e aos romeiros do Santuário Nacional de Aparecida, expressando fé, obediência e disponibilidade diante da nova missão.
Logo no início, dom Mário saúda dom Orlando Brandes, que deixa o cargo de arcebispo de Aparecida, e todo o povo de Deus, manifestando o desejo de caminhar em comunhão e continuidade. Ele afirma acolher a nomeação “com espírito de fé, obediência e disponibilidade”, confiando-se inteiramente à vontade de Deus.
Ao recordar o ministério de dom Orlando, o arcebispo nomeado agradece pelo serviço pastoral realizado na Arquidiocese e expressa o propósito de valorizar tudo o que já foi semeado e construído.
Dom Mário destaca ainda o lema que inspira seu ministério episcopal — “Testemunhar e Servir” — como resposta ao mandato missionário de Cristo: “Ide e anunciai o Evangelho” (Mc 16,15). A partir dessa orientação, reafirma-se o compromisso de anunciar o Evangelho com palavras e obras.
Em sua saudação, o religiosdo dirige-se aos presbíteros, diáconos, religiosas e religiosos, seminaristas e leigos engajados na ação evangelizadora. Recorda também os romeiros e romeiras que, junto aos missionários redentoristas, fazem do Santuário um lugar de fé, esperança, reconciliação e encontro com Deus.
Confiança na Mãe Aparecida
Situando sua mensagem no tempo quaresmal, dom Mário recorda o chamado à conversão, à escuta da Palavra e ao serviço aos irmãos, com o olhar voltado para a Páscoa. Ele manifesta o desejo de chegar a Aparecida como servo de Cristo e devoto da Mãe Aparecida, disposto a ouvir, aprender, partilhar e anunciar o Evangelho.
Ao final, confia sua nova missão a Nossa Senhora Aparecida, Mãe e Padroeira do Brasil, e pede orações para que, guiados pelo Espírito Santo, possam construir uma Igreja ainda mais missionária, acolhedora e comprometida com o Reino de Deus.
