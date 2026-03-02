Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) prenderam um homem de 29 anos após ele ameaçar de morte a esposa e a sogra durante uma viagem em um ônibus de turismo que passava por São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O caso aconteceu na noite deste sábado (28).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O veículo, que retornava de Olímpia (SP) com destino a Marília (SP), parou em frente à base da PRF após passageiros e o motorista perceberem que um homem, visivelmente embriagado, estava ameaçando a própria esposa, de 20 anos.