Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) prenderam um homem de 29 anos após ele ameaçar de morte a esposa e a sogra durante uma viagem em um ônibus de turismo que passava por São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O caso aconteceu na noite deste sábado (28).
O veículo, que retornava de Olímpia (SP) com destino a Marília (SP), parou em frente à base da PRF após passageiros e o motorista perceberem que um homem, visivelmente embriagado, estava ameaçando a própria esposa, de 20 anos.
Ao atenderem a ocorrência, os policiais constataram a situação e tentaram conter o indivíduo, que apresentava comportamento agressivo. Diante da resistência e do risco às vítimas, foi necessário o uso moderado da força para contê-lo. Mesmo na presença dos policiais, o homem continuou proferindo ameaças de morte contra a esposa e a sogra.
Ele foi conduzido à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José do Rio Preto, onde permaneceu preso pelos crimes de ameaça, injúria e violência doméstica. O autor possui dois antecedentes relacionados à Lei Maria da Penha envolvendo outra vítima.
Após o registro da ocorrência, o homem foi encaminhado para a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), onde permanecerá à disposição da Justiça. A audiência de custódia estava prevista para domingo (1º).