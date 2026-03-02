A Polícia Civil realiza nesta segunda-feira (2) a reconstituição da morte da policial militar Gisele Alves Santana, 32 anos, encontrada morta com um tiro na cabeça no apartamento onde vivia com o marido, no Brás, região central de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ela era esposa do tenente-coronel da PM Geraldo Leite Rosa Neto, que teve passagens por unidades da PM no Vale do Paraíba, como em Taubaté e São José dos Campos. A família de Gisele disse que os dois viviam um relacionamento abusivo e tumultuado.