A morte da pequena Clara Liz Ferreira Rosa comoveu familiares e amigos em São José dos Campos, nessa sexta-feira (27). A causa da morte não foi divulgada. “Um anjinho voltou para a casa do Pai”, diz mensagem nas redes sociais.
No perfil oficial do Instagram, o Colégio Inspire de São José divulgou uma nota lamentando a morte da estudante.
“Com profundo pesar, informamos o falecimento de nossa querida aluna Clara Liz Ferreira Rosa. Nós nos unimos à sua família em oração, nesse momento tão difícil, crendo que a presença de Deus trará consolo aos seus familiares, ao nosso Colégio e todos os seus amiguinhos. Ele enxugará todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor”, diz o comunicado.
Participante da mesma igreja da estudante, Carol Machado escreveu nas redes sociais que Clara Liz teve um mal súbito e ficou internada na UTI por alguns dias. “Teve edema cerebral e faleceu de morte encefálica hoje a tarde”, disse ela em postagem de sexta-feira (27).
Mensagens
Nas redes sociais, centenas de mensagens lamentaram a morte da menina e ressaltaram o amor e carinho que ela tinha pelas pessoas, além da fé em Deus participando de celebrações religiosas na igreja.
“Um anjinho voltou pra casa do Pai. Querido Deus, conforte o coração dessa família e amiguinhos”, disse Nanci Picasso.
“O céu ganhou mais um anjo! Que o Espírito consolador venha consolar toda a família e amigos”, afirmou Larissa Negrão.
“Todo sentimento e afeto. Espírito Santo estenda seu consolo sem pausa”, escreveu a poeta Zenilda Lua.
Nádia Cardoso comentou: “Jesus traz seu consolo. Clara Liz sempre brilhou com sua doçura e alegria, agora brilha nos céus!”.
Andrei Alves escreveu: “Orando, orando e orando pela família, pelo colégio e pelos amiguinhos da nossa querida Clara Liz. Que o Espírito Santo traga o consolo sobre a vida de todos”.
Jacqueline Parra disse que Clara Liz era uma “menina linda”. “Minha linda, sentimos muito a sua falta nas nossas reuniões, da sua alegria, seu olhar doce, meigo, você sempre muito carinhosa. Prima te ama e te amará para sempre”.
Dri Campos escreveu que o coração está “em silêncio e em lágrimas”.
“A partida da pequena Clara Liz nos deixou sem palavras, tentando entender algo que só Deus pode explicar. Uma menina doce, cheia de amor, que mesmo em tão pouco tempo deixou marcas eternas — no carinho com o irmãozinho, no sorriso, na luz que carregava. Nos unimos em oração pela família, pedindo força, consolo e paz. Que Deus abrace cada coração ferido e transforme a dor em lembranças de amor. Clara Liz não será esquecida. Ela permanece viva na memória, no carinho e na história que deixou em cada um de nós. Nossos sentimentos aos familiares e amigos da família e a família Parra que amamos.”
“Clara Liz foi uma menina muito doce e simpática com meu filho. Que Deus conforte toda família! Que tristeza meu Deus! Continuamos em oração agora para o consolo da família”, afirmou Tamires de Oliveira.