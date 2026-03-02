O bebê de 1 ano e 7 meses que teve a ponta do dedo indicador da mão direita esmagada em um armário de uma creche municipal de Taubaté corre o risco de ter que passar por uma amputação.
O caso ocorreu no começo da tarde da última quinta-feira (26), dentro da sala do berçário da Escola Municipal de Ensino Infantil Doutor José Dirceu de Castro Carneiro, no Jardim Santa Tereza, em Taubaté.
A mãe do bebê disse que ele passou por avaliação nesta segunda-feira (2) e que o médico preferiu esperar mais 15 dias para decidir pela amputação ou não da ponta do dedo.
“O médico falou que um lado [do dedo] o sangue está circulando, mas o outro não. Ele falou que vai esperar mais uns 15 dias para ver se o sangue vai voltar, mas ele não descarta a possibilidade de amputação, porque está ficando bem preto”, contou a mãe.
Acidente na creche
Segundo ela, havia outras crianças na sala do berçário quando duas delas colocaram o dedo no vão da porta do armário. A primeira tirou o dedo sem problema, mas a segunda acabou tendo o dedo prensado quando a auxiliar fechou a porta do armário, segundo o relato da mãe, que teve acesso ao vídeo da sala.
“Uma das auxiliares que estava [na sala] prendeu o dedo do meu filho. Ela estava sentada no chão com a porta do armário aberta e meu filho estava com mais um amiguinho brincando do lado da porta do armário”, contou a mãe.
“O amiguinho mostra para ele onde é o buraquinho lá, onde é o vãozinho, ele vai com o dedinho. O menino tirou, meu filho foi e enfiou o dedinho. Aí nesse momento a auxiliar fecha a porta do armário sem olhar para o lado, sem ver se tinha uma criança do lado dela, porque ela estava conversando com a outra auxiliar”, disse a mãe. “O dedinho dele estava no vão do armário e ela fechou a porta com força”.
O bebê foi levado para um posto de saúde nas proximidades da creche e depois transferido para o HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté). Ele teve alta no sábado (28) e retornou nesta segunda (2) para a avaliação.
A mãe disse que, se o machucado não melhorar em 15 dias, a criança pode ter que amputar o dedo até abaixo da unha.
Outro lado
A Secretaria de Educação de Taubaté foi procurada formalmente pela reportagem. A pasta se pronunciou por meio de nota, lamentando o caso e dizendo que, após análise das imagens do monitoramento interno, constatou-se que o episódio foi um incidente, sem indícios de imprudência por parte da auxiliar de classe envolvida.
O episódio ocorreu no momento do fechamento de um armário, quando a extremidade do dedo do aluno foi atingida acidentalmente. A Secretaria de Educação dise que o socorro foi prestado de forma imediata, com orientações diretas da equipe da ESF (Estratégia Saúde da Família) do bairro Santa Tereza.
"A criança foi encaminhada ao HMUT, acompanhada pela mãe e pela diretora da unidade, onde passou por procedimento médico e apresenta quadro estável, com previsão de alta nesta esta sexta-feira (27). Uma reavaliação está agendada para segunda-feira (2). Representantes da Secretaria de Educação estiveram no hospital e prestam todo o suporte necessário à família", completa a nota.