O bebê de 1 ano e 7 meses que teve a ponta do dedo indicador da mão direita esmagada em um armário de uma creche municipal de Taubaté corre o risco de ter que passar por uma amputação.

O caso ocorreu no começo da tarde da última quinta-feira (26), dentro da sala do berçário da Escola Municipal de Ensino Infantil Doutor José Dirceu de Castro Carneiro, no Jardim Santa Tereza, em Taubaté.