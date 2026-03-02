"A minha avaliação desses anos são três: a primeira é agradecer a Nossa Senhora, a Deus, que me trouxe para cá, indigno, de Londrina para cá. O segundo agradecimento é ao povo de Deus. Eu aprendi muito com o povo daqui, com a fé do povo, e assim eu também cresci na minha fé, com a fé desse amado povo e, como vocês sabem, para cá geralmente vêm os mais pobres, que são ricos de fé. Mas Nossa Senhora acolhe a todos: rico, pobre. Quem ama Jesus, encontra aqui no santuário sua própria casa. Quando a gente vem aqui, a gente se sente em casa. E a terceira gratidão é pelo meu relacionamento com os Redentoristas. Foi muito bom, muito positivo. Eles foram muito compreensivos. E eu quero de modo especial agradecer o padre Eduardo, o Redentor do Santuário. Ele também me ajudou muito, muito fraterno e sempre ao lado", afirmou.

Na conversa, dom Orlando disse ainda que a Igreja Católica precisa se manter ao lado dos pobres. Ele também pediu que “termine a polarização e as brigas dentro da igreja”.

“Olha, Jesus foi pobre, amou os pobres e disse que quem ama os pobres é amado também por Deus. Deus ama os pobres e Deus ama os que amam os pobres. E claro, se a Igreja não estivesse do lado dos pobres, quem estaria? E o mundo só vai ser melhor quando nós, de fato, formos mais fraternos. Por isso, vamos rezar, perdoar para que termine a polarização, para que termine brigas da igreja, divisões da igreja”, disse dom Orlando.