MANIFESTAÇÃO

Boneco inflavel de Lula com roupa de preso é montado em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Guaratinguetá News
Boneco inflavel de Lula em Guaratinguetá
Boneco inflavel de Lula em Guaratinguetá

Um boneco inflável representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vestido com roupa de presidiário foi montado na manhã deste sábado (28), na rotatória em frente à unidade da Unesp (Universidade Estadual Paulista), em Guaratinguetá.

Além do boneco, outros balões infláveis também foram instalados no local. Um deles trazia a frase “Perdeu, mané”, enquanto outro reproduzia um batom inflável com a logomarca do Partido Novo.

Algumas pessoas com a camiseta do partido também estiveram no local durante a manifestação.

A instalação dos infláveis chamou a atenção de estudantes e pessoas que passavam pela região.

