Um boneco inflável representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vestido com roupa de presidiário foi montado na manhã deste sábado (28), na rotatória em frente à unidade da Unesp (Universidade Estadual Paulista), em Guaratinguetá.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além do boneco, outros balões infláveis também foram instalados no local. Um deles trazia a frase “Perdeu, mané”, enquanto outro reproduzia um batom inflável com a logomarca do Partido Novo.