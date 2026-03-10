A trajetória de Marcos Rodrigo, 36 anos, morador do bairro Capão Grosso, em São José dos Campos, mudou drasticamente em uma manhã a caminho do trabalho. Vítima de um acidente de trânsito na avenida General Motors, no bairro Vila Tesouro, ele precisou amputar a perna e agora busca mobilidade e qualidade de vida para se recolocar no mercado de trabalho.

O acidente ocorreu há quatro anos. Por volta das 7h, Marcos seguia de moto quando um caminhão realizou uma conversão proibida. Houve uma colisão dianteira e, com o impacto, ele sofreu fraturas expostas no pé e no joelho direito.