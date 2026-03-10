A trajetória de Marcos Rodrigo, 36 anos, morador do bairro Capão Grosso, em São José dos Campos, mudou drasticamente em uma manhã a caminho do trabalho. Vítima de um acidente de trânsito na avenida General Motors, no bairro Vila Tesouro, ele precisou amputar a perna e agora busca mobilidade e qualidade de vida para se recolocar no mercado de trabalho.
O acidente ocorreu há quatro anos. Por volta das 7h, Marcos seguia de moto quando um caminhão realizou uma conversão proibida. Houve uma colisão dianteira e, com o impacto, ele sofreu fraturas expostas no pé e no joelho direito.
Na ocasião, o motorista do caminhão não prestou socorro, apenas manobrou o veículo e fugiu do local, deixando a vítima sem qualquer apoio ou suporte.
Prótese
Embora tenha realizado todos os procedimentos médicos iniciais pelo SUS (Sistema Único de Saúde), Marcos agora lida com a incerteza da reabilitação. Atualmente, ele aguarda, em uma fila para receber uma prótese.
Além da espera, ele aponta que o equipamento padrão fornecido não é o mais adequado à rotina de vida que pretende retomar. Ele precisa voltar logo ao mercado de trabalho e o material rígido do modelo oferecido pode causar ferimentos e dificultar a adaptação, o que retardaria ainda mais sua recuperação.
"A [prótese] que eles oferecem é de um plástico duro. Estou tentando comprar uma com molde de poliuretano e joelho hidráulico, que facilita a adaptação para eu voltar a andar melhor e sem riscos", explica Marcos.
Solidariedade
Para acelerar o processo e garantir um equipamento que ofereça o conforto necessário e que, segundo Marcos, ficaria pronto em apenas cinco dias, ele lançou uma "vaquinha virtual". O objetivo é arrecadar R$ 15 mil para a compra em uma clínica especializada no centro da cidade.
Os interessados em conhecer mais sobre a história de Marcos, acompanhar sua evolução por meio de vídeos, lhe oferecer um emprego ou realizar uma doação, podem acessar os links oficiais: