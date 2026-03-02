Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Residencial Nova Caraguá 2, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada no sábado (27), por volta das 19h30, e resultou na apreensão de entorpecentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Agentes da GCM receberam denúncia sobre o suspeito e, em diligência ao local, o flagraram e abordaram. Com ele foram localizadas 204 pedras de crack, 89 eppendorfs de K2 e R$ 80 em espécie.