Um homem foi preso em flagrante portando drogas no bairro Vila Passos, em Lorena.

A ocorrência foi registrada no domingo (1º) durante o patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e resultou na apreensão de 107 porções de entorpecentes.

