OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso em flagrante com 107 porções drogas em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões em Lorena
Apreensões em Lorena

Um homem foi preso em flagrante portando drogas no bairro Vila Passos, em Lorena.

A ocorrência foi registrada no domingo (1º) durante o patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e resultou na apreensão de 107 porções de entorpecentes.

O suspeito foi abordado e em busca pessoal, foram localizados e apreendidos 52 pinos de crack, 30 pedras de crack, 25 pinos de cocaína e um aparelho celular.

Conduzido ao plantão policial de Lorena, permaneceu preso e à disposição da Justiça.

