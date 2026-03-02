Um homem foi preso em flagrante portando drogas no bairro Vila Passos, em Lorena.
A ocorrência foi registrada no domingo (1º) durante o patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e resultou na apreensão de 107 porções de entorpecentes.
O suspeito foi abordado e em busca pessoal, foram localizados e apreendidos 52 pinos de crack, 30 pedras de crack, 25 pinos de cocaína e um aparelho celular.
Conduzido ao plantão policial de Lorena, permaneceu preso e à disposição da Justiça.