Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi localizado e preso no bairro Ponte Alta, em Aparecida.

A ação ocorreu no domingo (1º), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp