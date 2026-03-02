Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi localizado e preso no bairro Ponte Alta, em Aparecida.
A ação ocorreu no domingo (1º), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A equipe visualizou o suspeito e, em abordagem, constatou-se via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) que ele possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Ele foi preso e permanece à disposição da Justiça.