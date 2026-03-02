Um homem de 55 anos foi preso pela Polícia Militar, na tarde de domingo (1º), acusado de cortar o pescoço de um dono de bar de 58 anos na zona rural de Natividade da Serra, que havia lhe cobrado uma divida de R$ 70.
O comerciante foi socorrido e levado em estado grave, pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, para o Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.
O acusado foi preso na frente do bar, em estado de embriaguez, e teria confessado o crime, dizendo que “não estava arrependido”. A faca usada na agressão estava no chão do bar e foi apreendida. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.
De acordo com o boletim de ocorrência, o acusado prestou depoimento à Polícia Civil e disse que o dono do bar lhe cobrou uma dívida de R$ 70 que ele afirma já ter pagado. Mesmo assim, o comerciante continuou cobrando o dinheiro e teria chamado o acusado de “caloteiro” e “medroso” na frente de outras pessoas, dentro do bar.
Ele admitiu que deixou o estabelecimento e foi até a sua casa buscar a faca, voltando “para matá-lo”. Ele chamou o dono do bar de “folgado” e disse que ele “maltratava as pessoas que frequentavam o bar”.
De volta ao estabelecimento, ele encontrou o bar vazio e disse que discutiu com o comerciante. Confessou que “passou a faca no pescoço da vítima”, que ainda lhe jogou cadeiras e mesas. O homem disse que foi embora do local e depois voltou para saber se a vítima estava morta. “Dar confere”, segundo ele. O acusado disse à polícia que não está arrependido.
A autoridade policial confirmou a prisão em flagrante do acusado e pediu a conversão em prisão preventiva.