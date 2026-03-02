Um homem de 55 anos foi preso pela Polícia Militar, na tarde de domingo (1º), acusado de cortar o pescoço de um dono de bar de 58 anos na zona rural de Natividade da Serra, que havia lhe cobrado uma divida de R$ 70.

O comerciante foi socorrido e levado em estado grave, pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, para o Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.