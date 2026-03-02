Um cabo da Polícia Militar foi baleado na madrugada desta segunda-feira (2), após um tiroteio em Potim, no Vale do Paraíba. O policial militar foi atingido por dois tiros durante uma tentativa de roubo e o caso é investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, o policial, o polical retornava do serviço para casa em sua motocicleta quando foi surpreendido por dois homens armados na Estrada Vicinal Doutor Rafael A. Rainer, na Vila Olívia. Os criminosos teriam saído de uma área de mata às margens da via e anunciado o assalto.