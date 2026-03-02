Um cabo da Polícia Militar foi baleado na madrugada desta segunda-feira (2), após um tiroteio em Potim, no Vale do Paraíba. O policial militar foi atingido por dois tiros durante uma tentativa de roubo e o caso é investigado pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, o policial, o polical retornava do serviço para casa em sua motocicleta quando foi surpreendido por dois homens armados na Estrada Vicinal Doutor Rafael A. Rainer, na Vila Olívia. Os criminosos teriam saído de uma área de mata às margens da via e anunciado o assalto.
Diante da abordagem, houve confronto armado em Potim. O policial reagiu e trocou tiros com os suspeitos. Ele foi atingido por dois disparos na perna esquerda (um na coxa e outro no pé).
Confronto e fuga pela mata
Após o tiroteio em Potim, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e socorreram o agente até o Pronto-Socorro de Aparecida. Ele estava consciente e lúcido durante o atendimento.
Segundo o registro policial, o militar efetuou cerca de 13 disparos com uma pistola Glock calibre .40, arma institucional. Os suspeitos fugiram correndo para a mata às margens da estrada e não foram localizados. Não há confirmação se algum deles foi atingido.
Os autores usavam moletons com capuz; um vestia bermuda e o outro calça. A baixa iluminação da estrada dificultou a identificação.
Estado de saúde do policial
O policial militar baleado em estrada no Vale permaneceu internado sob observação e poderá ser transferido para outro hospital para retirada dos projéteis alojados. O estado de saúde não foi detalhado oficialmente.
A perícia realizou exames no local e recolheu vestígios. A arma do policial, carregador e munições remanescentes foram apreendidos para análise.
Investigação em andamento
O caso foi registrado como tentativa de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil, que busca identificar os autores.