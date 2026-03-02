A Fuvest abre, às 12h desta segunda-feira (2), as inscrições para o seu primeiro simulado oficial com o novo formato de prova. A avaliação, que visa a preparação para o Vestibular 2027, será realizada presencialmente no dia 26 de abril em diversas cidades paulistas. O objetivo é permitir que os estudantes treinem em condições reais para a 1ª fase da USP.

As inscrições devem ser feitas pelo site fuvest.br/simulado até o meio-dia de 31 de março. A taxa é de R$ 100 para todos os participantes.

Novo Formato: 80 Questões