A Fuvest abre, às 12h desta segunda-feira (2), as inscrições para o seu primeiro simulado oficial com o novo formato de prova. A avaliação, que visa a preparação para o Vestibular 2027, será realizada presencialmente no dia 26 de abril em diversas cidades paulistas. O objetivo é permitir que os estudantes treinem em condições reais para a 1ª fase da USP.
As inscrições devem ser feitas pelo site fuvest.br/simulado até o meio-dia de 31 de março. A taxa é de R$ 100 para todos os participantes.
Novo Formato: 80 Questões
A principal novidade do simulado é a adaptação ao novo modelo do vestibular. Diferente das edições anteriores, que contavam com 90 questões, a prova agora terá 80 questões de múltipla escolha.
O conteúdo inclui as obras de leitura obrigatória e questões sobre conteúdos da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), como Matemática, Português, Biologia, Filosofia e Sociologia.
Simulado
O simulado da Fuvest 2027 será realizado no dia 26 de abril, um domingo, com cinco horas de duração, das 13h às 18h. A aplicação acontece de forma presencial em 11 cidades do estado de São Paulo, incluindo a capital, Campinas, Ribeirão Preto e São José dos Campos.
Os candidatos que necessitarem de recursos de acessibilidade devem solicitá-los diretamente no ato da inscrição. A confirmação dos inscritos e a divulgação dos locais de prova estão previstas para o dia 17 de abril, enquanto o gabarito oficial será publicado até o dia 27 do mesmo mês. Já o desempenho individual e o comparativo com os demais participantes estarão disponíveis para consulta a partir de 11 de maio.
Caráter Preparatório
Vale ressaltar que o simulado tem fins exclusivamente de treinamento. A participação não garante inscrição no Vestibular 2027 nem gera qualquer bonificação ou vantagem na disputa por vagas na Universidade de São Paulo.