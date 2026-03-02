02 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VESTIBULAR

Fuvest abre inscrições para simulado inédito

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Agência SP
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Fuvest abre, às 12h desta segunda-feira (2), as inscrições para o seu primeiro simulado oficial com o novo formato de prova. A avaliação, que visa a preparação para o Vestibular 2027, será realizada presencialmente no dia 26 de abril em diversas cidades paulistas. O objetivo é permitir que os estudantes treinem em condições reais para a 1ª fase da USP.

As inscrições devem ser feitas pelo site fuvest.br/simulado até o meio-dia de 31 de março. A taxa é de R$ 100 para todos os participantes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Novo Formato: 80 Questões

A principal novidade do simulado é a adaptação ao novo modelo do vestibular. Diferente das edições anteriores, que contavam com 90 questões, a prova agora terá 80 questões de múltipla escolha.

O conteúdo inclui as obras de leitura obrigatória e questões sobre conteúdos da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), como Matemática, Português, Biologia, Filosofia e Sociologia.

Simulado

O simulado da Fuvest 2027 será realizado no dia 26 de abril, um domingo, com cinco horas de duração, das 13h às 18h. A aplicação acontece de forma presencial em 11 cidades do estado de São Paulo, incluindo a capital, Campinas, Ribeirão Preto e São José dos Campos.

Os candidatos que necessitarem de recursos de acessibilidade devem solicitá-los diretamente no ato da inscrição. A confirmação dos inscritos e a divulgação dos locais de prova estão previstas para o dia 17 de abril, enquanto o gabarito oficial será publicado até o dia 27 do mesmo mês. Já o desempenho individual e o comparativo com os demais participantes estarão disponíveis para consulta a partir de 11 de maio.

Caráter Preparatório

Vale ressaltar que o simulado tem fins exclusivamente de treinamento. A participação não garante inscrição no Vestibular 2027 nem gera qualquer bonificação ou vantagem na disputa por vagas na Universidade de São Paulo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários