Um homem de 39 anos , identificado pelas iniciais C.A.P.S., foi preso em flagrante por crimes ambientais em Ubatuba. A prisão ocorreu no domingo (1º), no bairro Maranduba.

Policiais militares ambientais em atividade de fiscalização de rotina na rua Soldado Otto Unger visualizaram gaiolas com aves no interior de uma residência. Em busca domiciliar autorizada pelo morador, localizaram dois canários-belgas e um exemplar de canário-da-terra mantidos em condições precárias de higiene, com acúmulo de dejetos e ausência de água potável e de alimento.

