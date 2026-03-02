Um homem de 39 anos , identificado pelas iniciais C.A.P.S., foi preso em flagrante por crimes ambientais em Ubatuba. A prisão ocorreu no domingo (1º), no bairro Maranduba.
Policiais militares ambientais em atividade de fiscalização de rotina na rua Soldado Otto Unger visualizaram gaiolas com aves no interior de uma residência. Em busca domiciliar autorizada pelo morador, localizaram dois canários-belgas e um exemplar de canário-da-terra mantidos em condições precárias de higiene, com acúmulo de dejetos e ausência de água potável e de alimento.
No local, também foi encontrado um pássaro da espécie coleirinho morto, apresentando indícios de negligência quanto aos cuidados básicos.
O responsável confessou ter capturado as aves diretamente na natureza e admitiu não possuir autorização, licença ou registro do órgão ambiental competente para a manutenção de fauna silvestre em cativeiro.
As aves foram apreendidas , além das gaiolas e de duas armadilhas do tipo alçapão.
O caso foi apresentado à delegacia e o homem foi autuado com base nos artigos 29 e 32 da Lei 9.605/98, com destaque ao ambiente insalubre, que configurou abuso e maus-tratos, e morte de um dos animais, que qualifica a infração com aumento de pena.
Foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 1.600 e, diante do pagamento, foi expedido alvará de soltura para que o indiciado responda ao processo em liberdade.